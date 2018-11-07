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Всеобщая мобилизация! Сто лет со дня окончания Первой мировой войны на Euronews

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Всеобщая мобилизация! Сто лет со дня окончания Первой мировой войны на Euronews

Всеобщая мобилизация! Сто лет со дня окончания Первой мировой войны на Euronews
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11 ноября Европа отметит сто лет со дня окончания одного из самых кровопролитных конфликтов в истории. Первая мировая война перекроила мир и, по некоторым оценкам, унесла жизни 20 миллионов человек.

Минимум 80 мировых лидеров, среди которых Владимир Путин и Дональд Трамп, соберутся в Париже, чтобы почтить память погибших.

В Лондоне пройдет парад, в котором примут участие около 10 тысяч человек.

В эпицентре Западного фронта бельгийском Ипре, который за войну стал полем четырех значимых сражений, проведут традиционную церемонию почитания памяти погибших солдат "Последняя почта".

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А пока наша команда подготовила короткие видео из разных европейских стран-участниц о Первой мировой войне.

Английский писатель Тим Лок рассказывает о фронтовых дневниках своего деда, служившего на Западном фронте.

Итальянская бабушка вспоминает празднования окончания войны в своей деревне (отрывок документального фильма "Дети великой войны" Алессандро Беттеро). Во время записи интервью в 2013 году Анжелике Женовезе был 101 год.

Историк о том, почему в России не отмечают окончание Первой мировой войны.

Французская кукла-гиньоль рассказывает о пьесе лионского Театра марионеток о начале женской эмансипации и о роли женщин в Первой мировой войне.