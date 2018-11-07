Всеобщая мобилизация! Сто лет со дня окончания Первой мировой войны на Euronews

11 ноября Европа отметит сто лет со дня окончания одного из самых кровопролитных конфликтов в истории. Первая мировая война перекроила мир и, по некоторым оценкам, унесла жизни 20 миллионов человек.
Минимум 80 мировых лидеров, среди которых Владимир Путин и Дональд Трамп, соберутся в Париже, чтобы почтить память погибших.
В Лондоне пройдет парад, в котором примут участие около 10 тысяч человек.
В эпицентре Западного фронта бельгийском Ипре, который за войну стал полем четырех значимых сражений, проведут традиционную церемонию почитания памяти погибших солдат "Последняя почта".
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