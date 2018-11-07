"Мы заставим Вашингтон работать на Америку"

Американские демократы не стали дожидаться оглашения официальных итогов промежуточных выборов в Конгресс и начали праздновать победу.

Нэнси Пелоси, лидер фракции в Палате представителей, контроль над которой демпартия отвоевала у партии президента, призвала республиканцев к сотрудничеству и преодолению разногласий. Но её выступление перед сторонниками не обошлось без колких замечаний в адрес оппонентов.

"Друзья мои, сегодня мы одержали историческую победу. К ней мы стремились не ради партии, а ради простых американцев, семей, рабочих. Это станет победой для всей страны, откроет возможность восстановления системы сдержек и противовесов, закреплённой в нашей Конституции, как того желали отцы-основатели, ради чего жертвуют своими жизнями мужчины и женщины в военных мундирах, в соответствии с чаяниями наших детей", - заявила Пелоси.

"На этих выборах на карту поставлены здоровье, материальное благополучие старшего поколения Америки. Мы указали на ключевой момент – контраст между лоббистскими интересами республиканцев и работой демократов в интересах народа.

Демократы очистят верха от коррупции, чтобы заставить Вашингтон работать на американский народ. Республиканцы же продолжат попытки укоренить свою ядовитую культуру кумовства, некомпетентности и коррупции, которая с каждым днем становится все более бесцеремонной и разрушительной", - продолжила она.

"Мы видели, как республиканцы Вашингтона работают не покладая рук, чтобы скрыть, сместить фокус, отвлечь внимание от налоговых афер богатеев и проводимой ими кампании с целью отнять у Америки её систему здравоохранения", - заключила политик.

В 2003–ом Нэнси Пелоси стала первой женщиной-спикером в истории США, а после того, как демократы потеряли контроль над Палатой Представителей в 2011 году, возглавила фракцию меньшинства.