Выборы в США и Европа (мнение эксперта)

- Что ждать европейцам от промежуточных выборов в США? Об этом мы спросили Эрика Мориса, брюссельским отделением Фонда Роберта Шумана. Эрик, спасибо, что согласились ответить на наши вопросы.

После этих выборов, похоже, развернётся следующий сценарий: теперь демократы смогут препятствовать проведению политики Дональда Трампа. Изменится ли для европейцев что-то в плане торговли после нескольких месяцев напряженности?

Эрик Морис (Фонд Роберта Шумана):

- Это поменяет отношения власти внутри (США), но не за их пределами, президент по-прежнему несёт основную ответственность как за внешнюю, так и за торговую политику, а поскольку из двух палат сильнее Сенат, то для европейцев, к сожалению, тут мало что изменится.

Кристоф Гарак, Euronews:

- Со времени встречи в июле прошлого года между главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и Дональдом Трампом, угроза новых санкций против европейских автомобилей, экспортируемых в Соединённые Штаты, не устранена. Торговая война с европейцами всё ещё возможна?

Эрик Морис (Фонд Роберта Шумана):

- Мы можем надеяться, что войны не будет, но питаться иллюзиями не стоит, Трамп оставит этот Дамоклов меч, занесённый над головами европейцев: ему в любом случае надо показывать свою силу и внутри, и за пределами Соединенных Штатов, ему нужно демонстрировать результаты.

Американцы уже предупредили, что европейцы должны идти на уступки и расширить область рассматриваемых на переговорах вопросов. Поэтому следует опасаться введения тарифов на европейские (и особенно немецкие) автомобили.

Кристоф Гарак, Euronews:

- Так что после этих выборов ничего для европейцев ничего не изменится?

Эрик Морис (Фонд Роберта Шумана):

- Европейцы могут попытаться сыграть на относительной слабости Дональда Трампа, когда контроль над Палатой представителей переходит к демократам. Но им нужно быть очень осторожными, потому что по многим вопросам европейцы остаются в одиночестве - это касается и Ирана, и даже торговли. Они самостоятельно должны противостоять Дональду Трампу и Белому дому, и поэтому им необходимо выступать единым фронтом, иметь чёткий план действий. Только так они смогут попытаться отстаивать свои интересы в поединке с Дональдом Трампом , не рассчитывая на то, что демократы придут им на помощь в нелёгких переговорах с американским президентом.

Кристоф Гарак, Euronews:

- И последний вопрос: не может ли президент США воспользоваться структурными слабостями Европы во время "брексита" и ростом национализма?

Эрик Морис (Фонд Роберта Шумана):

- Он играет на возникшей в связи с "брекситом" неопределенности, на разногласиях, вызванных миграционной проблемой. Но, несмотря на это, европейцы смогли сохранить единство - в частности, в вопросах торговли. Когда поднимались тарифы на сталь и алюминий, когда нависла угроза над автопромом, они не стали пытаться заключать отдельные двусторонние соглашения, потому что европейская торговля - это торговля единого блока 27 (или 28, пока Британия ещё не вышла из ЕС), и разъединить европейцев Трампу не удалось.

Зато во время европейских выборов он пыталтся поощрять продвижение партий евроскептиков, антиевропейских партий, поэтому необходимо, чтобы европейские лидеры, правительства европейских стран, прилагали все усилия, чтобы сохранить это единство, сформулировать ясную цель, и строго придерживаться чёткого плана действий в противостоянии с Дональдом Трмапом и США.

Фонд Роберта Шумана основан в 1991 году после падения Берлинской стены. Он признан Европейским Союзом в качестве своей основной миссии "заботы о жизни духа и вдохновения, содействия европейским ценностям и идеям как внутри ЕС, так и за его пределами".