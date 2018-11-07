Демократы взяли под контроль Палату представителей

Контроль над Палатой представителей конгресса США впервые за последние 7 лет переходит демократам. Нэнси Пелоси - их лидер в палате - поздравила однопартийцев с успехом:

"Завтра для Америки начинается новый день", - пообещала она, отметив, что система сдержек и противовесов теперь сможет работать в полную силу (ранее республиканцы контролировали весь Конгресс).

После победы Дженнифер Векстон над республиканским кандидатом в Вирджинии демократам удалось отнять у "синих" не менее 25 мандатов, и теперь у них в палате представителей большинство.

А вот Сенат республиканцы удержали и даже усилили свои позиции. В традиционно консервативном Техасе был переизбран экс-претендент на Белый дом Тэд Круз, первый латиноамериканский сенатор от самого южного штата.

"Техас объединился и встал на сторону здравого смысла", - считает Круз.

Дональд Трамп предпочитает видеть стакан наполовину полным:

"Потрясающий успех сегодня ночью. Всем спасибо!" — написал он в своём "Твиттере", а затем поздравил Нэнси Пелоси с победой в Палате представителей, не забыв упомянуть и о своём успехе: контроль над сенатом президентам США удавалось удержать лишь 5 раз за последние 105 лет.

" Эта ночь пока складывается удачно для президента - очевидно, что кандидаты поддерживают президента и его политику, он провёл тяжёлую предвыборнуюб кампанию, много работал", - сказала представитель Белого дома Сара Сандерс, отметив, что Дональд Трамп готов работать с демократами.

Акцент на победу в Сенате делают и другие сторонники Трампа. И это существенно: реализация импичмента президенту, о котором говорят демократы, теперь невозможна.

"Это довольно примечательный исторический факт: через два года после другого исторического шага, мы теперь ещё и умножили наши места в Сенате", -заявила советник Трампа Келлиэнн Конуэй.

Трамп вёл активную предвыборную кампанию, разъезжал по стране, объяснял своим сторонникам, что разгром на промежуточных выборах поставит крест на проводимых им реформах. Кампанию демократов возглавил его предшественник Барак Обама, призывавший американцев "избавить страну от Трампа". Призыв поддержали далеко не все:

"Мне нравится президент Трамп. Я каждый день молюсь за моего президента".

"Речь идёт не о том, что он выдающийся человек. Дело в том, что он эффективен. Он просто берёт - и делает".

За Трампа говорит рекордно низкая безработица и бурный рост американской экономики. Но у многих по-прежнему вызывает возмущение его миграционная политика:

"Я считаю, что это очень печально. У меня такое чусство, что это совсем не то, что олицетворяет Америка. Он фактически говорит и обо мне, и я воспринимаю это как личное ко мне обращение", - говорит этот юноша из семьи мигрантов.

"По-моему, Трамп насаждает в стране страх и фанатизм, он фактически способствует росту фашистских настроений".

Взяв под контроль Палату представителей, демократы смогут блокировать законодательные инициативы Трампа и оказывать давление на Белый дом через профильные комитеты Конгресса. Они также могут попытаться принимать популярные в народе, но обречённые на провал в Сенате законы, повышая тем самым свой рейтинг.