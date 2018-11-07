Число погибших в результате обрушения в понедельник двух домов в Марселе возросло до шести. Трех жертв, тела которых были извлечены из-под обломков, идентифицировали как квартиросъемщиков. Поисковая операция на месте инцидента продолжается. По словам спасателей, число жертв может увеличиться, так как под завалами могут находиться еще несколько человек. Шансов на то, что кто-то выжил, практически нет.
Число погибших в Марселе выросло до 6
Число погибших в Марселе выросло до 6
Более ста человек были эвакуированы из соседних зданий. Спасатели опасаются новых обрушений - так называемого "эффекта домино", так как здания на этой улице района Ноай, практически все примыкают друг к другу. Жители квартала возмущены произошедшим и обвиняют в трагедии городские власти.
"Спасатели недавно уже работали в этом рухнувшем здании, потому что там было обрушение во внутреннем дворе. Они эвакуировали всех людей через окна, у меня есть видео. Тогда они на полдня заблокировали улицу. А сегодня - вот что", - рассказывает один из жильцов соседнего дома.
С 2011 года мэрия Марселя реализует обширный план реконструкции центра города. По оценкам экспертов, ветхое жилье угрожает здоровью и безопасности 100 тысяч марсельцев.