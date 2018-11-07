Число погибших в Марселе выросло до 6

Число погибших в результате обрушения в понедельник двух домов в Марселе возросло до шести. Трех жертв, тела которых были извлечены из-под обломков, идентифицировали как квартиросъемщиков. Поисковая операция на месте инцидента продолжается. По словам спасателей, число жертв может увеличиться, так как под завалами могут находиться еще несколько человек. Шансов на то, что кто-то выжил, практически нет.