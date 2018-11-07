Каспаров: "Нас атакуют"

Подробнее о своих взглядах он рассказал в эксклюзивном интервью "Евроньюс": "Мы все вовлечены в этот конфликт. Недемократические страны атакуют. И, конечно, Россия - в эпицентре атаки. Игнорирование данного факта не пойдет нам на пользу. Сегодня Европа и США должны признать, что на нас ведется нападение. Необходимо защищаться. Речь не просто о социальных сетях и Интернет-СМИ. Под угрозой сам фундамент нашей демократии. В нынешнем конфликте пока выигрывают Россия и такие игроки, как Иран, Северная Корея, Китай, который ведет себя чуть более сдержанно. У них есть план, стратегия. Они играют не по правилам и точно знают, чего хотят. Они используют достижения свободного мира - свободу слова - чтобы эту свободу попрать".