В США подводят предварительные итоги промежуточных выборов в конгресс.
Выборы в Конгресс: итоги
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Выборы в Конгресс: итоги
Республиканцы потеряли контроль над Палатой представителей. У партии президента Дональда Трампа остается 205 мандатов, у демократов - 230.
В то же время, республиканцы сохраняют большинство и даже укрепляют свои позиции в Сенате. Здесь у них уже 53 места, у их соперников - 43.
Обе партии празднуют победу. На Капитолийском холме устанавливается двоевластие.