Женщины, дети мигрантов, молодежь. В американском Конгрессе новые лица.
Конгресс США: новые лица
Конгресс США: новые лица
Демократическая социалистка, 29-летняя Александрия Окасио-Кортес стала самой молодой женщиной в палате представителей, одержав победу в одном из округов штата Нью-Йорк.
Еще одна примечательная победа за другой представительницей Демократической партии - беженкой из Сомали Ильхан Омар из штата Миннесота.
"Впервые представлять наш штат в Конгрессе будет темнокожая женщина. Впервые представлять наш штат в Конгрессе будет женщина в хиджабе. Впервые представлять наш штат в Конгрессе будет беженка - одна из первых мусульманок, избранных в Конгресс", - заявила она.
Все еще верит в свою победу и Стейси Эбрамс, которая могла бы стать первой чернокожей женщиной-губернатором в США. После подсчета 97% голосов победа в Джорджии остается, однако, за ее соперником-республиканцем Брайаном Кемпом.
"Демократия работает, только когда за нее борются, только когда ее требуют. Демократия - это когда мы готовы часами стоять в очереди, чтобы опустить бюллетень в избирательную урну", - заявила Эбрамс.