Надписи на стенах, рисунки и даже скульптуры. Карьер Фруамон недалеко от Брей-ан-Ланнуа на северо-востоке Франции возвращает посетителей на сто лет назад - в годы Первой мировой войны. 20 км тоннелей под печально известной местностью Шмен-де-Дам в разное время становились убежищем для солдат противоборствующих сторон.
В тоннелях Первой мировой
В тоннелях Первой мировой
"Подобные карьеры были очень важны. Их использовали в качестве приюта, подземной крепости. На Сомме или, например, в Бельгии немцам приходилось окапываться. Здесь все приготовила сама природа. Над нами больше 10 метров камней и земли. Очень хорошая защита. А, значит, здесь можно было спать, устроить зону отдыха, лазарет. Это настоящая подземная деревня", - говорит президент Ассоциации Шмен-де-Дам Жилль Шовэн.
Большинство рисунков оставили здесь американские солдаты из 26 дивизии. Но они не стали стирать и надписи врага.
"Это крик души - общий для солдат одного подразделения, одной группы. Ведь все они были членами движения Рыцари Колумба или масонами или же были земляками - например, ирландцами. Ведь только ирландцы уточняли, что они американцы именно ирландского происхождения", - отмечает Шовэн.
Чтобы сохранить этот кусочек истории, сегодня карьер Фруамон закрыт для широкой публики.