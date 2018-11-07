В тоннелях Первой мировой

Надписи на стенах, рисунки и даже скульптуры. Карьер Фруамон недалеко от Брей-ан-Ланнуа на северо-востоке Франции возвращает посетителей на сто лет назад - в годы Первой мировой войны. 20 км тоннелей под печально известной местностью Шмен-де-Дам в разное время становились убежищем для солдат противоборствующих сторон.

"Подобные карьеры были очень важны. Их использовали в качестве приюта, подземной крепости. На Сомме или, например, в Бельгии немцам приходилось окапываться. Здесь все приготовила сама природа. Над нами больше 10 метров камней и земли. Очень хорошая защита. А, значит, здесь можно было спать, устроить зону отдыха, лазарет. Это настоящая подземная деревня", - говорит президент Ассоциации Шмен-де-Дам Жилль Шовэн.