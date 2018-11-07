В Камеруне освобождены все 78 детей и водитель, взятые в заложники во франкоязычной школе неизвестными вооруженными людьми. В то же время боевики все еще удерживают директора школы и одного учителя. Переговоры об их судьбе продолжаются. Участвовавший в них священник Самуэль Фонки сообщил, что выкуп за детей заплачен не был. Драма с заложниками разыгралась в понедельник в городе Баменда, в англоязычном Северо-Западном регионе Камеруна.
Дети, захваченные в заложники, освобождены
Дети, захваченные в заложники, освобождены
Власти обвинили в организации захвата сепаратистскую группировку "Силы обороны Амбазонии", которая ведет вооруженную борьбу за отделение англоязычных районов от преимущественно франкоязычного Камеруна и выступает против обучения на французском языке. В самой группировке отрицают причастность к нападению.
"Все вместе мы сделали так, чтобы ситуация вернулась в нормальное русло", - сказал губернатор Северо-Западного региона Адольф Леле. Он также призвал всех, кто ведет борьбу с государством сдаться.
Камерун считается одним из самых стабильных государств Африки, но за минувший год обстановка там осложнилась. Вновь дают о себе знать сепаратисты, которые с осени прошлого года периодически вступают в вооруженные столкновения с правительственной армией.