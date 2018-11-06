В течение ночи по европейскому времени будут приходить результаты промежуточных выборов в Конгресс США. Их называют историческими, и подтверждением тому — весьма высокая по американским меркам явка. Выборы, проходящие посередине президентского срока, всегда считаются вотумом доверия политике главы государства, а в случае Дональда Трампа предвыборные кампании отличались особой остротой:
Америка выбирает
Америка выбирает
«Я думаю, что проголосовал бы, даже если бы не Трамп был президентом. Но нынешний политически климат явно заставляет больше людей приходить на избирательные участки».
«Если ты не заставишь себя встать, выйти из дома и пойти голосовать, то они так и останутся один-на-один с собственным бездействием. Если люди не пойдут голосовать за перемены, тогда им так и придётся жить в ужасе следующие два года».
Аналитики сообщают, что Трамп пользуется большим доверием в сельских районах, среди верующих, и среди людей с невысоким уровнем образования — и вызывает жёсткую антипатию у остальных.
Впрочем, избрание самого Трампа предсказывали далеко не все аналитики.
Ханс Николлс, журналист:
«Смысл президентского послания американцам в том, что дела пойдут плохо, если они позволят Трампу потерять большинство в любой из палат Конгресса. В то время как сами республиканцы в Палате представителей хотели поднять такие вопросы, как уменьшение налогов или усиление экономики».
Пока наиболее распространённый прогноз исхода выборов — республиканцы сохранят большинство в сенате, но уступят демократам в нижней палате.