Российский миллиардер, владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев задержан монакскими властями для допроса по делу о коррупции. Об этом сообщила газета "Монд" со ссылкой на источники. По данным издания, Рыболовлев был задержан в Монако утром. Тогда же у него дома власти княжества провели обыск. По информации "Монд", по состоянию на вечер вторника Рыболовлев остается под стражей.
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СМИ: Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев задержан в Монако
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СМИ: Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев задержан в Монако