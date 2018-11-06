Они возвращаются. Известные на весь мир "перчинки" - британская группа Spice Girls объявила о своем воссоединении и отправится в концертный тур по Великобритании в июне следующего года. Но без Виктории Бекхэм (в девичестве – Адамс).
Spice Girls возвращаются
Spice Girls возвращаются
Образованный в 1994 году квинтет взорвал топ-чарты и продал десятки миллионов альбомов в конце 90-х, став самым коммерчески успешным женским коллективом в истории музыки.
Мелани Чисхолм, Эмма Бантон, Джери Холлиуэлл, Мелани Браун и Виктория Бекхэм - в таком составе Spice Girls выпустили три альбома и стали символами поп-музыки на рубеже веков.
Попытки воссоединиться после распада группы в 1998 году предпринимались неоднократно, но удалось это только сейчас, хоть и не в полном составе.
Радосную новость для поклонников группа анонсировала названием одного из своих треков Friendship Never Ends - "Дружба никогда не кончается"