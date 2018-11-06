"Она утонула" - ответил российский президент, когда его спросили о том, что произошло с подлодкой "Курск".
Фильм "Курск": время умирать
Фильм "Курск": время умирать
История трагедии, случившейся 18 лет назад в холодных водах Баренцева моря, стала сюжетом ленты Томаса Винтерберга.
Отвечая на вопросы прессы, почему из сценария ленты было полностью убрано все, что касалось тогдашнего политического руководства России, постановщик ответил, что его интересовал, как он его назвал, "человеческий срез" этой драмы: "Я знаком был с тем, что произошло, начиная работу над лентой, весьма понаслышке. Но даже в том очень поверхностном знании в моей памяти отложился стук подводников по обшивке субмарины, так они просили о помощи".
Военную базу Видяево, откуда "Курск" ушел в последний поход, снимали по всей Европе, ища похожий ландшафт.
Главного героя Михаила Калекова, прототипом для которого стал капитан-лейтенант Дмитрий Колесников, сыграл Маттиас Шонартс
"Это лидер, это защитник, он отец семейства, кадровый офицер-подводник, он становится отцом-командиром для своего подразделения на АПЛ "Курск", - рассказывает актер о своем персонаже.
Инициатором создания фильма о трагедии подлодки "Курск" стал сам Шонартс, именно он принес первый вариант сценария Винтербергу.
Лента "Курск" выходит на европейский экран 7-го ноября.
О прокате в РФ фильма, рассказывающего о трагической судьбе российских моряков-подводников, пока ничего неизвестно.