Схватка за Конгресс США

Под таким девизом в ноябре 2016 года республиканец Дональд Трамп выиграл президентские выборы, овеянные спорами и драматизмом.

Его любили и ненавидели. Бизнесмен-миллиардер стал власть имущим, обещая перевернуть американскую политику с ног на голову.

"Ужасные торговые сделки, катастрофическая внешняя политика. Демократы потворствуют бандитизму, а республиканцы создают рабочие места", - заявлял Трамп.

Два года спустя американцы решат, действительно ли Трамп сделал Америку снова великой. Промежуточные выборы в Конгресс рассматриваются как референдум о проделанной им работе.

"Эти выборы имеют чрезвычайно важное значение. Дональд Трамп - самый противоречивый президент США за всю историю. И промежуточные выборы покажут нам, одобряют ли американцы его работу. В противном случае Трампу придется оправдываться и в оставшиеся два года проводить не поддержанную обществом политику", - заявил политолог Аллан Лихтман.

На выборах 6 ноября американцы изберут конгрессменов, которые в последствии будут принимать законы. Поэтому их итоги определят будущее политики Трампа.

Конгресс состоит из Палаты представителей – все 435 мест в которой вакантны – и Сената, где на кону больше трети мандатов. Также будут избраны ряд губернаторов штатов. На данный момент республиканцы доминируют в обеих палатах. Но на промежуточных выборах некоторые из них не избираются, поэтому у демократов есть отличный шанс восстановить баланс в Конгрессе.

Предвыборную кампанию в этом году вели сам Дональд Трамп и его предшественник-демократ Барак Обама, чьи программы в корне отличались друг от друга.

"Эти выборы покажут, продолжим ли мы укреплять выдающееся благосостояние, которое мы уже создали. Или же мы позволим радикальным демократам отдать власть в Конгрессе и разрушить нашу экономику и наше будущее", - заявлял по время кампании Трамп.

"Америка на перепутье. На кону здравоохранение для миллионов наших граждан, равноправие для работающих семей и, самое главное, на кону роль нашей нации", - заявлял Обама.

За промежуточными выборами пристально следят за рубежом. Так как внешняя политика Трампа затронула немало стран за эти два года.

"Это включает в себя и торговую политику, в частности с Китаем, внешнюю политику, а точнее, кому и как мы помогаем, кто наши союзники, и как мы ведем себя с нашими противниками", - говорит в прошлом конгрессмен Крис Гарсиа.

Для Дональда Трампа эти выборы не обещают быть легкими. По опросам, за места в Конгресс ожидается ожесточенная борьба