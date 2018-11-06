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Бельгия

Бюджет "по-итальянски" отклонен Еврогруппой

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Бюджет "по-итальянски" отклонен Еврогруппой

Бюджет "по-итальянски" отклонен Еврогруппой
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Риму дали неделю, чтобы подготовить новый бюджет страны, на заседании Еврогруппы было сочтено, что представленный проект закона нормам ЕС не вполне соответствует.

Председатель Еврогруппы во время заседания

Еврокомиссия еще полгода назад рекомендовала властям Италии сократить бюджетный дефицит на чуть более, чем 0,5 % ВВП, тогда как в нынешнем бюджете "по-итальянски" дефицит, напротив, увеличен почти на 1 %, поскольку нынешнее правительство намерено расширить ряд социальных программ.

Об этом накануне заявил председатель Еврогруппы Мариу Сентену: "У Италии есть еще неделя, чтобы снова представить бюджет. Министры поддержали оценку Еврокомиссии и пригласили Италию к тесному сотрудничеству в подготовке нового варианта бюджета в соответствии с нашими бюджетными правилами".

Систему согласования с Еврокомиссией суверенных бюджетов входящих в еврозону стран создали, чтобы избежать повторения кризиса с задолженностью, который произошел 8 лет назад. В качестве главной причины стало нарушение Пакта стабильности, предполагающего, что дефицит госфинансов не может превышать 3 %.

В случае невыполнения требований Еврокомиссии Брюссель может подать на Рим в суд , а в перспективе - ввести против Италии финансовые санкции.