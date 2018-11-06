Риму дали неделю, чтобы подготовить новый бюджет страны, на заседании Еврогруппы было сочтено, что представленный проект закона нормам ЕС не вполне соответствует.
Бюджет "по-итальянски" отклонен Еврогруппой
Бюджет "по-итальянски" отклонен Еврогруппой
Еврокомиссия еще полгода назад рекомендовала властям Италии сократить бюджетный дефицит на чуть более, чем 0,5 % ВВП, тогда как в нынешнем бюджете "по-итальянски" дефицит, напротив, увеличен почти на 1 %, поскольку нынешнее правительство намерено расширить ряд социальных программ.
Об этом накануне заявил председатель Еврогруппы Мариу Сентену: "У Италии есть еще неделя, чтобы снова представить бюджет. Министры поддержали оценку Еврокомиссии и пригласили Италию к тесному сотрудничеству в подготовке нового варианта бюджета в соответствии с нашими бюджетными правилами".
Систему согласования с Еврокомиссией суверенных бюджетов входящих в еврозону стран создали, чтобы избежать повторения кризиса с задолженностью, который произошел 8 лет назад. В качестве главной причины стало нарушение Пакта стабильности, предполагающего, что дефицит госфинансов не может превышать 3 %.
В случае невыполнения требований Еврокомиссии Брюссель может подать на Рим в суд , а в перспективе - ввести против Италии финансовые санкции.