Польша против намёков в компьютерных играх

Разработка очередного "шутера" с мрачными, апокалиптическими сценами превратилась для программистов из Одессы в настоящий ад. Украинская компания была вынуждена приостановить работу над игрой, чтобы полностью репозиционировать её сценарий.

Всё началось, когда молодой кинорежиссёр и программист Дмитрий Дыбин из Одессы опубликовал в соцсетях видео-тизер будущей игры. Согласно законам жанра (шутер-ужастик) персонажи игры были помещены в концентрационный лагерь, а пользователю предоставлялось право выбора - играть ли за заключённых или за охрану. Справедливости ради, надо заметить, что тщательно прорисованные сцены игры "Цена свободы" (Cost of Freedom) сильно смахивали на нацистские лагеря смерти.

Польский журналист Войцех Выбрановски написал в твиттере, что обнаружил в интернете видео новой игры, которую собирается выпустить на рынок некая украинская компания Alien Games. Накануне региональных выборов в Польше информация была подхвачена некоторыми депутатами Сейма. Юзеф Бринкус из праворадикального движения Kukiz’15, которое откололось от партии власти "Право и справедливость", потребовал от польских властей выразить протест Украине в связи с "неправдивыми формулировками в отношении поляков" в нашумевшем трейлере игры Cost of Freedom.

Проблема, как выяснилось, заключалась в распространении через интернет фейковых видео о ещё не опубликованной игре. Так, некий пользователь под ником Pierro Cocco вывесил на своей странице в YouTube подредактированную версию трейлера: за кадром слышны оскорбительные высказывания в адрес поляков, а место действия привязано к конкретному лагерю смерти Аушвиц-Биркенау, более известному в России как Освенцим.

Как объяснил в интервью Euronews идейный вдохновитель и разработчик игры Дмитрий Дыбин, ко всем быстро разнёсшимся по сети подделкам он не имеет никакого отношения. "Я уже устал публиковать опровержения через СМИ, внося разъяснения в ситуацию," - говорит Дыбин.

"Масло в огонь" подлили польские депутаты, тут же указавшие на связи украинских программистов с Кремлём. В их действиях усмотрели не только посягательство на историю Польши, но и (потенциально) раздувание конфликта между Польшей и Украиной. Об этом в конце октября написала крупнейшая польская газета "Речь Посполита" - в статье, где также даются ссылки на ложные источники.

Поводом для подозрений стало участие Дмитрия Дыбина в московском фестивале молодых талантов СтудCINEMAфест, где он представлял свои короткометражные фильмы, сценарии которых в основном отражают буддистские наклонности автора. Дыбин не отрицает своего участия в мероприятии, а его короткометражки можно без труда найти в коллекции фестиваля на YouTube.

В результате, Польский институт национальной памяти, который занимается, среди прочего, "отбеливанием" польской историографии, обратился в окружную прокуратуру Варшавы, предъявив обвинения разработчикам Cost of Freedom сразу по трём возможным статьям:

оскорбление народа или государства польского;

пропаганда фашизма с публичными призывами к ненависти по национальному признаку;

признаки оскорбления группы населения из-за ее национальной или этнической принадлежности.

Последнее обвинение касалось привязки сценария игры к событиям Холокоста, происходившим в лагерях смерти на территории Польши, оккупированной нацистской Германией.

Так, из мелкого разработчика компьютерных игр и режиссёра короткометражек одессит Дмитрий Дыбин превратился, практически, в апологета вселенского зла.

"Я никакой не неонацист и вообще - против насилия, - пояснил Дыбин с разговоре с Euronews, - У игры изначально была совсем другая задача: дать возможность любителям "стрелялок" убивать на экране компьютера, а не брать в руки настоящее оружие, как это недавно случилось в трагедии в Керчи. То есть, это психологический момент в игре, где акцент делается на убийствах. Причём, в конечной онлайн-версии к зарегистрированным игрокам, по задумке, примешиваются многочисленные боты, которые симулируют действия охраны и узников. Одной из задач пользователя было отделить реальных партнёров по игре от виртуальных."

В конце концов, как пояснил Дыбин, он готов был избавиться ото всех визуальных привязок к лагерю времён Второй мировой, а сценарий игры переделать под "тюрьму, охранников и заключённых". Вскоре, на странице игры в ВКонтакте появилось следующее сообщение:

В связи с широким распространением дезинформации о игре, различными телеканалами и другими СМИ, мы вынуждены заморозить разработку на неопределённое время. Следите за новостями в группе.

В результате, на сайте Cost of Freedom разработчики объявили, что переносят действие злополучного "шутера" в Антарктиду. Ирония тут вполне понятна: если в Польше власти начали борьбу с виртуальной реальностью, то на нейтральном континенте предъявлять претензии к разработчикам будет просто некому.

Увы, политические баталии невозможно перенести в виртуальный мир, чтобы экстраполировать свои негативные эмоции. В этом смысле, геймеры находятся, фактически, в привилегированном положении.