"Скорые" перекрыли автомагистраль в Париже

Десятки машин скорой помощи перекрыли один из участков автомагистрали, связывающей Париж со Страсбургом. Таким образом сотрудники решили выразить протест против реформы социального обеспечения, вступившем в силу 1 октября. По нему пациенты больше не смогут выбирать предпочтительного поставщика услуг скорой помощи. Вместо этого больницы будут получать индивидуальные бюджеты на транспортировку пациентов. Что по мнению протестующих приведет к несправедливой конкуренции мелких компаний с более крупными.