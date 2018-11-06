В Германии судят бывшего надзирателя концлагеря

В Германии начался судебный процесс над бывшим эсэсовцем. Его обвиняют в причастности к сотням убийств, происходивших в концлагере Штуттгоф с июня 1942-го по сентябрь 1944-го, когда он служил там охранником. Сейчас ему 94 года, а в то время было меньше 21 года, поэтому дело рассматривает суд по делам несовершеннолетних. Подсудимый утверждает, что в убийствах не участвовал и ничего о них не знал, и полностью отрицает свою вину.