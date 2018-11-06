В Германии начался судебный процесс над бывшим эсэсовцем. Его обвиняют в причастности к сотням убийств, происходивших в концлагере Штуттгоф с июня 1942-го по сентябрь 1944-го, когда он служил там охранником. Сейчас ему 94 года, а в то время было меньше 21 года, поэтому дело рассматривает суд по делам несовершеннолетних. Подсудимый утверждает, что в убийствах не участвовал и ничего о них не знал, и полностью отрицает свою вину.
В Германии судят бывшего надзирателя концлагеря
В Германии судят бывшего надзирателя концлагеря
Соистцами по этому делу выступили родственники убитых в Штуттгофе. Им разрешено присутствовать в зале суда. По словам их адвоката, они стремятся добиться справедливости: «Для них речь идёт не о том, чтобы отправить в тюрьму и заставить страдать 94-летнего старика, а о том, чтобы хоть немного восстановить справедливость».
«Моя бабушка всю жизнь посвятила тому, чтобы рассказать свою историю, – говорит один из соистцов. – А этот суд – ещё один потрясающий способ донести её историю до людей, чтобы они узнали о жертвах Холокоста. Сейчас здесь совершается правосудие».
Бывший надзиратель концлагеря жил на западе Германии. Его удалось вычислить на основании лагерной документации. Теперь ему грозит тюремное заключение.