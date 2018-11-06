"Чувство страха и незащищённости": еврейская община во Франции

Во Франции проживает самая большая еврейская община в Европе. Она насчитывает 550 тысяч человек. В последние десятилетия среди них всё больше тех, кто уже не чувствует себя в безопасности в этой стране.

По этой самой причине семья Пинто решила покинуть район Сен-Дени в пригороде Парижа. В прошлом году трое мужчин вторглись к ним в дом и удерживали силой всю семью в течение нескольких часов.

"Они сказали: вы - евреи, значит у вас есть деньги, - рассказывает отец семейства Роже Пинто. - Они связали моего сына, били ногами жену. Меня - и вовсе оглушили. Они заперли нас в комнате, посадили на кровать и пригрозили: не шевелитесь, иначе мы вас убьём. Решив, что мы не очень-то напуганы, они вытащили большую отвёртку. Вот тогда стало и правда страшно. Они приставили её прямо к горлу", - вспоминает он.

Цена безопасности - изоляция

Сегодня синагоги во Франции, как и еврейские учебные заведения, находятся под охраной. Эту школу построили в XII округе Парижа почти 40 лет назад. Изначально её планировали сделать открытой для всех желающих. Но директор решил иначе, поскольку уже тогда отмечал ухудшение ситуации.