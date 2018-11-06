Самый сексуальный мужчина

Британского актера и звезду сериала "Лютер" Идриса Эльбу назвали самым сексуальным мужчиной 2018 года по версии журнала People. 46-летний артист отреагировал на эту новость с иронией. По его словам, этот титул стал для него приятным сюрпризом и поднял его самооценку. Он сказал: "Да ладно, не может быть. Серьезно? Я посмотрел в зеркало, оценил себя. И подумал, что выгляжу сегодня довольно сексуально".