Британского актера и звезду сериала "Лютер" Идриса Эльбу назвали самым сексуальным мужчиной 2018 года по версии журнала People. 46-летний артист отреагировал на эту новость с иронией. По его словам, этот титул стал для него приятным сюрпризом и поднял его самооценку. Он сказал: "Да ладно, не может быть. Серьезно? Я посмотрел в зеркало, оценил себя. И подумал, что выгляжу сегодня довольно сексуально".
Самый сексуальный мужчина
Сейчас воспроизводится:
Самый сексуальный мужчина
По мнению поклонников фильмов о Джеймсе Бонде, Эльба должен получить роль агента 007 после Дэниэла Крейга в 26-м фильме франшизы, который должен выйти на экраны в 2020 году.
Сам Эльба в августе спровоцировал слухи о том, что может стать первым темнокожим актером, который сыграет Бонда, опубликовав в твиттере свою фотографию с подписью "Меня зовут Эльба, Идрис Эльба". Однако несколько дней спустя актер опроверг слухи о новой роли.