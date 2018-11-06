Во французском обществе нарастает недовольство, связанное с планами правительства повысить налог на горючее. Петицию с требованием понизить стоимость топлива подписали уже почти 800 тысяч человек. В социальных сетях идет подготовка к массовой акции протеса, намеченной на 17 ноября.
Франция: недовольство ростом цен на топливо
Франция: недовольство ростом цен на топливо
Президент Эммануэль Макрон утверждает, что на три четверти повышение цен связано с изменением цен на мировых рынках, а рост стоимости дизельного топлива он оправдывает тем, что необходимо облагать большим налогом все, что приводит к загрязнению окружающей среды. Президент также пообещал принять меры, чтобы помочь малоимущим жителям страны справиться со скачком цен.
В интервью радиостанции Europe 1 он заявил: "Получается, что если человек не может найти работу рядом с домом, каждое утро встает пораньше, чтобы поехать на работу, то такого человека наказывают дважды. Таким людям нужно помочь".
В текущем году цены на бензин и дизельное топливо во Франции достигли максимума за более чем десять лет. В целом по Европе больше всех за горючее платят итальянцы.
По словам министра экономики Франции Брюно ле Мэра, повышение налога позволит правительству профинансировать внедрение новых мер по переходу на возобновляемые источники энергии.