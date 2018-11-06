Франция: недовольство ростом цен на топливо

Во французском обществе нарастает недовольство, связанное с планами правительства повысить налог на горючее. Петицию с требованием понизить стоимость топлива подписали уже почти 800 тысяч человек. В социальных сетях идет подготовка к массовой акции протеса, намеченной на 17 ноября.

Президент Эммануэль Макрон утверждает, что на три четверти повышение цен связано с изменением цен на мировых рынках, а рост стоимости дизельного топлива он оправдывает тем, что необходимо облагать большим налогом все, что приводит к загрязнению окружающей среды. Президент также пообещал принять меры, чтобы помочь малоимущим жителям страны справиться со скачком цен.