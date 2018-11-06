Камерунские школьники рассказывают о похищении

В то время, как силы безопасности Камеруна развернули масштабную операцию по поиску похищенных детей из пресвитерианской школы, их родители собрались в здании этого учебного заведения в надежде услышать новости. Как сообщалось ранее, накануне вооруженные люди ворвались в спальное помещение школы и увели с собой 79 учеников, а также директора и водителя.

Пока не ясно, кто ответственен за похищение. Камерунские власти обвиняют сепаратистов. Однако крупнейшая сепаратистская группировка на западе Камеруна - Силы обороны Амбазонии - объявила о непричастности к похищению. По некоторой информации, похитителей не интересует выкуп. Они требуют закрыть все школы на западе страны, где образование ведется на французском языке. Ученики, ставшие свидетелями нападения, рассказывают, как все произошло.

"Когда они пришли, мы спрятались под кроватями, но они потребовали, чтобы мы вылезали. Нас вывели на улицу и посадили во дворе. Некоторых избили. Нас было не более 100, и они пошли в другое общежитие, но оно было закрыто. Они потребовали, чтобы ученики открыли его, иначе грозили открыть огонь. Ребята открыли другое общежитие, и тогда на улицу вытащили всех. Они спросили, где находятся полицейские. Мы сказали, что в нашей школе их нет. Тогда они спросили есть ли охранник? Им ответили, что он у ворот. Они подошли туда, но охранника там не было", - рассказывает эта школьница.

Похищение детей произошло недалеко от города Баменда - столицы Северо-Западного англоязычного региона Камеруна. Здесь англоязычное меньшинство жалуется на дискриминацию. В этих районах действуют вооруженные сепаратистские группировки.

Месяц назад 85-летний президент Камеруна Поль Бийя, который руководит страной с 1982 года, был переизбран на седьмой срок. Выборы прошли на фоне обострения кризиса в отношениях между населением англоязычных провинций и франкоязычной центральной властью, которую обвиняют в маргинализации англоязычного меньшинства.