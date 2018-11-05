Ветераны Первой мировой

Из участников Первой мировой войны в живых уже нет никого. Но нам остались видеокадры, где они делятся своими воспоминаниями. Война выжгла в их сердцах неизгладимый отпечаток:

В далёком 1914-м британцу Хорасу Хэму едва исполнилось 19. Два года спустя он уже был на Западном фронте в составе 16-го батальона полка Мидлсекс :

"Нас было более 800 - а вернулись, полагаю, человек 100, не больше, - рассказывает Хэм.- Нам сказали, что у немцев перерезана связь, и что их там после бомбардировки останется очень мало. Но на деле всё было иначе: как только стали падать бомбы, немцы укрылись в своизх землянках, а когда всё стихло, вышли оттуда, установили свои пулемёты и начали буквально косить наших людей".

Война - это смерть, которая может настичь в любую минуту, - вот что запомнил французский ветеран Жорж Люс:

"Бывало там, в окопах, мы играли в карты. И прямо во время игры в одного из наших товарищей могла попасть пуля. Смотришь - а его уже нет, умер. И потеря кого-то из нас уже не была каким-то чрезвычайным происшествием".

Отступавшие немцы решили стоять насмерть в поспешно вырытых окопах. Продвижение длилось лишь несколько месяцев, началась затяжная война траншей, война не только с врагом, но и с грязью, голодом, болезнями.

"Так было просто невозможно жить, мы все овшивели, зимой в траншеях была грязь и слякоть, и этому не видно было конца", - вспоминает Жорж Люс.

В 2008 году Франция с почестями хоронила своего последнего ветерана Первой мировой Лазаре Понтичелли. В 2011 в возрасте 110 лет умер британский ветеран Клод Шулз. Он был последним из всех оставшихся в живых в мире участников боёв.