Борьба до последней минуты

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Меньше суток остаётся до начала голосования на промежуточных выборах в США. Гражданам предстоит переизбрать треть сенаторов и всю Палату представителей. Наблюдатели ожидают очень высокую явку, поскольку рассматривают выборы как оценку экономической и социальной политики президента Дональда Трампа. Он прямо сообщил избирателям, о чём именно, по его мнению, идёт речь:

«Вы готовы голосовать во вторник? Не забудьте. Если хотите больше караванов и больше преступности, голосуйте за демократов. Если хотите крепкие границы и безопасную жизнь, голосуйте за республиканцев».