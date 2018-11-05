В Вашингтоне надеются, что новое соглашение с Ираном возможно, но для этого Тегерану необходимо выполнить ряд условий по изменению курса, касающихся как непосредственно ядерной сферы, так и геополитики. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, на фоне вступления в силу новых ограничительных мер в отношении Ирана. Они затронули банковский, транспортный и нефтяной секторы исламской республики. При этом из-под иранских "нефтяных" санкций США временно вывели Грецию, Индию, Италию, Турцию, Республику Корея, Японию, Китай и Тайвань.
Помпео рассказал о целях санкций США против Ирана
Помпео рассказал о целях санкций США против Ирана
"У иранского режима есть выбор: либо сделать поворот на 180 градусов, отказавшись от своего незаконного курса, и вести себя как нормальная страна, либо столкнуться с обвалом своей экономики", - сказал глава внешнеполитического ведомства США.
Усиление ограничительных мер против Ирана приветствовал Израиль. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху назвал понедельник "историческим" и "великим" для Израиля днем.
Восьмого мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранскому атому и пообещал вернуть не только старые, но и ввести новые ограничительные меры. Первая часть американских санкций возобновила действие 7 августа; оставшиеся вступили в силу 5 ноября.