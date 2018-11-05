Выборы в Конгресс США: последний отсчет начался

45-ый против 44-го: два президента США, бывший и нынешний, за 48 часов до начала голосования, обменялись полемическими выпадами.

Трамп выступал перед однопартийцами в Джорджии, где заявил, что "в Америке засели социалисты-радикалы, которые и стоят за нелегалами, желающими пробраться в США".

Сторонник Трампа на предвыборном митинге

"Ну и что насчет каравана? Вы что, хотите всех их тут принять, у себя? Вы видели, что на защиту наших границ я мобилизовал армию, потому что это все не шутки", - заявил нынешний хозяин Белого дома.

Границу с Мексикой охраняет армия

Обама был в Индиане, на расстоянии примерно 750 км от своего оппонента, старательно не упоминая его имени, он прямо обвинил Трампа в манипулировании фактам: "Знаете, есть люди, которые не в ладах с реальностью и с происходящим, они жонглируют ими, я же опираюсь на подтвержденные сведения".

Сообщается, что в этот раз участие в промежуточных выборах в Конгресс, бьет все рекорды, американцы рассматривают голосование во многом как плебисцит нынешней политике Белого дома.