Сегодня вступает в силу второй пакет санкционных мер, введенных США в отношении Ирана. Дональд Трамп воспользовался расхожим мемом из сериала "Игра престолов", чтобы сообщить об этом.
США - Иран: новый пакет санкций вступает в силу в понедельник
США - Иран: новый пакет санкций вступает в силу в понедельник
Америка вышла из "ядерной сделки", сочтя ее, как заявил сам Трамп, "ужасающей". Новые ограничения затронут прежде всего энергетику, нефтяные соглашения и финансовые транзакции. Как заявил спецпредставитель США по Ирану, чьи слова цитирует ТАСС, "Белый дом намерен сократить "до нуля" те доходы Ирана, которые тот получает от торговли сырьем".
Сегодня же станет известен список из 8 стран, которые временно - на 180 дней - выводятся из-под антииранских ограничений. Государств ЕС в нем нет.
В Иране недовольство выражают и улица, и верховная власть.
По мнению духовного лидера Ирана аятоллы Хаменеи, "этот шаг ударяет прежде всего по международному престижу самих США как демократической страны, уменьшая влияние Америки во всем мире".
Со своей стороны Евросоюз выпустил заявление о приверженности, несмотря на вводимые санкции США, продолжать работу по расширению экономических контактов европейских компаний с Ираном, для этого предполагается создать механизм финансовых расчетов с Тегераном, чтобы обойти ограничения. Экспорт иранских нефти и газа продолжится, сказано в коммюнике.