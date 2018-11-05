Трагедия на Сицилии: стихия забирает жизни

Сейчас здесь тихо, и еще накануне ничего не предвещало трагедии, которая разыгралась в маленьком городке Кастельдаччиа на Сицилии из-за проливных дождей. Вышедшая из берегов река унесла жизни 9 членов семьи спасшегося чудом местного жителя, среди которых трое детей и родители.

"Мы бегали из комнаты в комнату. Мой сын Федерико держал на руках ребенка и сказал мне: "Папа, я подержу ее". Вдруг я увидел, как за окнами резко потемнело. Я взял ключи от машины, хотел выбраться, и под напором воды окно разбилось – на нас обрушилась стена из сели, свет погас", - описывает события той страшной ночи обезумевший от горя Джузеппе Джиордано.