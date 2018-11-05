Греция не справляется с беженцами

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Число беженцев, прибывших в Грецию из Турции через регион Эврос на востоке страны в 2018 году выросло на 140% по сравнению с прошлым годом.

Центр по приему мигрантов в приграничном городе Филакио переполнен. Волонтеры заявляют, что не в силах больше принимать беженцев. Тем не менее наплыв мигрантов предотвратить не представляется возможным.