Сторонники бессменного на протяжении последних 16 лет мэра Кракова празднуют победу. Поддержанный объединенной под названием "Гражданская коалиция" оппозиции, Яцек Майхровский остается на 5 срок.
Польша: оппозиция берёт города
Польша: оппозиция берёт города
"У нас была острая конкуренция между городами - у кого будет большая явка. По моему мнению, результаты выборов зависели именно от нее", - говорит Майхровский.
Оппозиция победила в больших городах, таких как Краков, Гданьск и Кельц, но в целом в 9 из 16 регионов Польши победу праздновала правящая партия "Закон и справедливость".
"Выборы оказались сбалансированными. Если за кандидатами стоят сильные партии - они выигрывают, но если эти самые кандидаты слабые - то никакая партия им не поможет", - заявил политический эксперт Ярослав Флис.
Второй тур на выборах в органы местного самоуправления в Польше прошел в 649 регионах, где с первого раза не удалось выбрать руководителя, включая пять крупных городов.
"Политические партии имеют второстепенное значение. Люди скорее голосуют за людей, которые тесно связаны с местными лидерами", - говорит кандидат в мэры Кракова Збигнев Кожух.
Острый политический конфликт в Польше отразился на местных выборах. Этой осенью поляки показали необычно высокую явку.
Способность создавать коалиции во многих регионах будет определять, кто будет править Польшей на местах. Правящая партия и оппозиция будут вынуждены бороться за голоса небольших партий, чтобы получить места в городских собраниях.
Эти региональные выборы - лишь прелюдия к гораздо более важным политическим выборам. В следующем году поляки изберут парламент, а через два - президента. Таким образом результаты волеизъявления в прошедшие выходные определят будущее Польши.