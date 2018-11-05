Польша: оппозиция берёт города

Сторонники бессменного на протяжении последних 16 лет мэра Кракова празднуют победу. Поддержанный объединенной под названием "Гражданская коалиция" оппозиции, Яцек Майхровский остается на 5 срок.

"У нас была острая конкуренция между городами - у кого будет большая явка. По моему мнению, результаты выборов зависели именно от нее", - говорит Майхровский.

Оппозиция победила в больших городах, таких как Краков, Гданьск и Кельц, но в целом в 9 из 16 регионов Польши победу праздновала правящая партия "Закон и справедливость".