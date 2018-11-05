Стало известно о смерти 33-летней украинской активистки Екатерины Гандзюк. Три месяца назад на нее напали, облив серной кислотой. Гандзюк до нападения работала в горсовете Херсона. ЕЕ коллеги, друзья и товарищи провели акцию памяти в Киеве.
Акция памяти украинской активистки Екатерины Гандзюк
Акция памяти украинской активистки Екатерины Гандзюк
По мнению гражданского активиста Александра Солонтая, "нападение на Катю - это покушение и попытка запугать всех неравнодушных, все сообщество гражданских активистов. Это не первый случай, но первый - со столь большим и значимым резонансом".
Одна из пришедших на акцию памяти Екатерины Гандзюк полагает, что гибель активистки - сигнал для тех, кто тех, кто продолжит ее дело. Правозащитница Александра Матвейчук полагает, что "нападение на Катю - это сигнал обществу, сотням людей, живущих в больших городах, маленьких поселках и деревнях, на всех уровнях, тем, кто пытается сопротивляться старой системе отношений, которую сегодня они, правительство, пытаются восстановить".
Со своей стороны смерть Екатерины Гандзюк прокомментировал и президент Украины Петр Порошенко. Он заявил, что призывает правоохранительные органы использовать все свои возможности для установления личностей убийц активистки для того, чтобы те предстали бы перед судом.