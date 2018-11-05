Акция памяти украинской активистки Екатерины Гандзюк

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Стало известно о смерти 33-летней украинской активистки Екатерины Гандзюк. Три месяца назад на нее напали, облив серной кислотой. Гандзюк до нападения работала в горсовете Херсона. ЕЕ коллеги, друзья и товарищи провели акцию памяти в Киеве.

По мнению гражданского активиста Александра Солонтая, "нападение на Катю - это покушение и попытка запугать всех неравнодушных, все сообщество гражданских активистов. Это не первый случай, но первый - со столь большим и значимым резонансом".