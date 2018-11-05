В Европе проходят мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны. В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон посетил расположенный в 120 километрах от Страсбурга Моранж.
В Европе отмечают столетие со дня окончания Первой мировой войны
В Европе отмечают столетие со дня окончания Первой мировой войны
Здесь в августе 1914 года произошло одно из первых крупных франко-германских военных столкновений, вошедших в историю как Пограничное сражение. В нем погибли пять тысяч и были ранены 15 тысяч человек.
В память о павших героях в минувшие выходные десять тысяч факелов осветили Лондонский Тауэр. Церемония будет повторяться вплоть до 11 ноября. В этот день сто лет назад в Компьенском лесу под Парижем было заключено соглашение, положившее конец военным действиям.
Первая мировая война стала одним из самых масштабных конфликтов во всемирной истории. Она продолжалась 1568 дней и унесла жизни более 18 миллионов человек.