Автобус с видом на оползень

Пассажирка автобуса засняла впечатляющий сход оползня в Бенгуэ, отдалённом горном регионе на филиппинском острове Лусон. Автобус не мог сразу отъехать от этого места из-за того, что за ним стояли другие автомобили, и пассажирка несколько минут снимала падающие по склону камни. Затем с грохотом сошёл громадный оползень, который выворачивал с корнем деревья и полностью завалил дорогу. На записи слышно, как камни стучат по крыше автобуса, и как кричат пассажиры. Сообщается, что пострадавших не было.