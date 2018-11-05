Франция: сотрудники скорой помощи протестуют против реформы

Во Франции сотрудники скорой помощи протестуют против реформы в области социального страхования. В понедельник пятого ноября сотни автомобилей, предназначенных для перевозки пострадавших, заблокировали автотрассу А4 в Париже. Работники этой сферы услуг, в частности, недовольны изменениями в сфере финансирования транспортировки больных. Предусматривается, что больницам будет предоставляться определенный бюджет на доставку пациентов. В результате, уверены демонстранты, госпитали будут пользоваться услугами менее дорогих перевозчиков, что поставит под угрозу существование небольших компаний.