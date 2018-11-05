В Марселе под развалинами ищут пострадавших

Два жилых дома обрушились в центре французского Марселя в понедельник. При этом пострадали двое прохожих, они получили лёгкие травмы. К месту происшествия были направлены около сотни пожарных, а также команда кинологов. Им предстоит выяснить, не оказался ли под обломками кто-либо из жителей или шедших мимо людей. Расчистку завалов осложняет то обстоятельство, что образовавшаяся груда подпирает теперь находящийся рядом дом, который иначе тоже может обрушиться.