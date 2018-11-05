В Лондоне состоялась очередная акции протеста, связанная с выдохом Великобритании из состава ЕС. На этот раз ассоциации по защите прав граждан ЕС в Великобритании ("the3million") и британцев в ЕС ("British in Europe") организовали "живую цепь", в которой приняли участие сотни человек.
От Терезы Мэй требуют соблюдения прав
От Терезы Мэй требуют соблюдения прав
Николас Хэттон один из основателей ассоциации "the3million" ("Три миллиона"), говорит: "Мы уже два года беспокоимся о соблюдении наших прав, вот уже два года на переговорах по "брекситу" нас используют в качестве разменной монеты. Без соглашения между Евросоюзом и Великобританией в будущем у нас не будет никакой защиты".
Кармен родом из Германии. Она говорит: "Мой дом теперь здесь. У меня складывается впечатление, что меня пытаются из моего дома выгнать. Я здесь уже 40 лет живу, плачу налоги. Со мной никто по поводу референдума не советовался, у меня не было права на голосование".
В Великобритании проживают трех с половиной граждан ЕС, а в странах Евросоюза — 1,2 млн британцев.
Участники акции передали премьер-министру Великобритании Терезе Мэй свое совместное заявление с требованием защитить их права даже в случае "брексита" без соглашения об условиях.