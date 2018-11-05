Для Рима начался обратный отсчёт: голосование по окончательному проекту бюджета в парламенте страны состоится 31 декабря. Но противостояние с Брюсселем пока преодолеть не удалось. В понедельник этот вопрос обсуждался на встрече Еврогруппы, где Италии вновь дали понять: от неё ждут поправок в документ, составленный с большим, чем планировалось ранее, дефицитом.
Бюджет Италии: шаг за шагом
Бюджет Италии: шаг за шагом
В среду премьер-министр Конте собирает на совещание двух вице-премьеров Сальвини и Ди Майо, а также министра экономики Триа; а уже 8 ноябрь Еврокомиссия опубликует обновлённые экономические прогнозы, учитывающие предложенный Италией бюджет.
Новый документ Рим должен представить 13 ноября. Если поправки так и не будут внесены, Еврокомиссия может сделать первый шаг к беспрецедентному в истории ЕС запуску дисциплинарной процедуры, которая обернётся многомиллиардным штрафом. Своё решение она обнародует 21 ноября. После этого и вплоть до конца декабря документ поступит на рассмотрение итальянского парламента.
В Риме пока настроены категорично и вносить поправки в бюджет отказываются, а Брюссель обвиняют в шантаже.
Еврокомиссия опасается, что рост и так уже слишком большого госдолга Италии поставит под угрозу всю еврозону.