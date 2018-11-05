Бюджет Италии: шаг за шагом

Для Рима начался обратный отсчёт: голосование по окончательному проекту бюджета в парламенте страны состоится 31 декабря. Но противостояние с Брюсселем пока преодолеть не удалось. В понедельник этот вопрос обсуждался на встрече Еврогруппы, где Италии вновь дали понять: от неё ждут поправок в документ, составленный с большим, чем планировалось ранее, дефицитом.