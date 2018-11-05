Гонки ретро-автомобилей в Гаване

Гонки ретро-автомобилей вновь удивили жителей и гостей Гаваны. Сегодня по дорогам Кубы разъезжают более 70 тысяч автомобилей, собранных между 1920 и 1950-ми годами прошлого века.

Участник гонок Омар Гонзалес говорит: "Моя машина — мой друг. В другом интервью меня также спрашивали о том, что значит для меня машина. Я сказал, что она для меня как собака. потому что собака — лучший друг человека".