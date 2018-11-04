В США более 30 миллионов избирателей приняли участие в досрочном голосовании на промежуточных выборах в Конгресс. Это больше, чем четыре года назад, и, как отмечают американские издания, может свидетельствовать, что итоговая явка будет высокой.

Выступая перед избирателями в штате Монтана президент-республиканец Дональд Трамп, признал, что на кону оказалась судьба всей его политической программы: «Это самые важные выборы в нашей жизни. Эти выборы покажут, будем ли мы строить наше будущее на необычайном достатке, которого мы добились, или же мы позволим радикалам-демократам установить свой контроль над Конгрессом и нанести удар по нашей экономике и по будущему нашей нации».