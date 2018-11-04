В США более 30 миллионов избирателей приняли участие в досрочном голосовании на промежуточных выборах в Конгресс. Это больше, чем четыре года назад, и, как отмечают американские издания, может свидетельствовать, что итоговая явка будет высокой.
"Самые важные выборы"
"Самые важные выборы"
Выступая перед избирателями в штате Монтана президент-республиканец Дональд Трамп, признал, что на кону оказалась судьба всей его политической программы: «Это самые важные выборы в нашей жизни. Эти выборы покажут, будем ли мы строить наше будущее на необычайном достатке, которого мы добились, или же мы позволим радикалам-демократам установить свой контроль над Конгрессом и нанести удар по нашей экономике и по будущему нашей нации».
В свою очередь, бывший президент США, демократ Барак Обама призвал воздерживаться от риторики, которая раскалывает общество. Свою кампанию он построил на идее защиты реформ, принятых при его президентстве: «Во вторник вы сможете проголосовать за здоровую, честную политику, которая основана на принципах законности, которая заботится о людях».
По итогам этих выборов должен полностью обновлён состав Палаты представителей Конгресса США, а также будут назначены 35 из 100 сенаторов. Сейчас в обеих палатах большинство, хотя и с незначительным перевесом, — у республиканцев.