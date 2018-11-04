Президент России и представители религиозных конфессий страны возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.
«День культурного единства»
«День культурного единства»
Впервые за несколько лет в День народного единства Кремль не стал устраивать в столице массовых политических мероприятий: ни шествия, которого не было уже в прошлом году, ни концерта.
7-е ноября — годовщину революции — в середине 90-х переименовали в День примирения и согласия. В 2004 году праздничным сделали 4-е ноября, в память об освобождении Москвы ополчением Минина и Пожарского: это считается ключевым событием в завершении Смутного времени.
Однако по данным многочисленных опросов, у граждан России так и не сложилось понимание того, что именно отмечается 4-го ноября. Так что с прошлого года было решено деполитизировать праздник, придав ему характер «единства культур и национальностей». А массовые мероприятия организуют местные власти и политические партии.