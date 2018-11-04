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Региональные выборы в Польше

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Региональные выборы в Польше

Региональные выборы в Польше
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В Польше при сравнительно высокой явке состоялся второй тур региональных выборов.

Кампания прошла под знаком соперничества правящих консерваторов из «Права и справедливости» с либеральной оппозицией во главе с проевропейской «Гражданской платформой».

По результатам первого тура формальным победителем считается «Право и справедливость». Однако наблюдатели отмечают, что в крупных городах и в западных регионах консерваторы потеряли влияние. Например, либералов представляет новый мэр Варшавы.

Результаты второго тура польский ЦИК обещает опубликовать в понедельник.

Местные выборы в Польше рассматривают как репетицию перед парламентскими — в следующем году и президентскими — в 2020-м.