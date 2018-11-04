"Траурный" матч "Лестера"

Футбольная команда «Лестер Сити» завершила свой первый после гибели владельца клуба матч победой. Встреча с «Кардифф Сити» в рамках Английской премьер-лиги началась с минуты молчания в память о миллиардере Вишае Шривадданапрабхе. Он оказался в числе пяти жертв крушения частного вертолёта у домашнего стадиона «Лестера» неделю назад. Матч с «Кардиффом» завершился со счётом 1-0.