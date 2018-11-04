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Италия

Пострадавших от стихии обещают освободить от налогов

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Пострадавших от стихии обещают освободить от налогов

Пострадавших от стихии обещают освободить от налогов
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Число жертв стихии в Италии достигло 30 человек. В ночь с субботы на воскресенье погибли 12 жителей деревушки Кастельдачча на Сицилии. Среди них 9 членов одной семьи, включая троих детей. Местная река внезапно вышла из берегов, спастись из затопленного дома удалось только троим.

Прокурор Сицилии заявил, что, по предварительным данным, семья снимала дом, построенный с нарушением местного законодательства, которое предписывает возводить жилье минимум в 150-ти метрах от воды. Этот дом был предназначен на снос. Власти Сицилии объявили двухдневный траур по погибшим.

Зону бедствия в воскресенье посетил премьер-министр Джузеппе Конте. Он заявил, что правительство рассматривает возможность в ближайшее время объявить режим чрезвычайного положения. "Наиболее пострадали от стихии Калабрия, Сардиния, а также Венето, Лигурия, автономные провинции Тренто и Больцано и часть Лацио", заявил он в частности. Сообщается, что в Доломитовых Альпах сильный ветер повалил целые лесные массивы.

Ущерб оценивается в сотни миллионов евро. Правительство, по просьбе ряда губернаторов, рассматривает возможность приостановки сбора налогов и выплат по кредитам для населения наиболее пострадавших территорий.

Это не первое наводнение в регионе. Две недели назад мощные ливни обрушились на юг Италии, разрушив многочисленные объекты инфраструктуры. Местные фермеры заявили о том, что полностью потеряли урожай цитрусовых и овощей.

Ну а в Венеции самым нужным предметом остаются резиновые сапоги: почти 75% исторической части города, в том числе всемирно известная площадь Святого Марка, по-прежнему находится под водой.