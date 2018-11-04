Число жертв стихии в Италии достигло 30 человек. В ночь с субботы на воскресенье погибли 12 жителей деревушки Кастельдачча на Сицилии. Среди них 9 членов одной семьи, включая троих детей. Местная река внезапно вышла из берегов, спастись из затопленного дома удалось только троим.
Пострадавших от стихии обещают освободить от налогов
Пострадавших от стихии обещают освободить от налогов
Прокурор Сицилии заявил, что, по предварительным данным, семья снимала дом, построенный с нарушением местного законодательства, которое предписывает возводить жилье минимум в 150-ти метрах от воды. Этот дом был предназначен на снос. Власти Сицилии объявили двухдневный траур по погибшим.
Зону бедствия в воскресенье посетил премьер-министр Джузеппе Конте. Он заявил, что правительство рассматривает возможность в ближайшее время объявить режим чрезвычайного положения. "Наиболее пострадали от стихии Калабрия, Сардиния, а также Венето, Лигурия, автономные провинции Тренто и Больцано и часть Лацио", заявил он в частности. Сообщается, что в Доломитовых Альпах сильный ветер повалил целые лесные массивы.
Ущерб оценивается в сотни миллионов евро. Правительство, по просьбе ряда губернаторов, рассматривает возможность приостановки сбора налогов и выплат по кредитам для населения наиболее пострадавших территорий.
Это не первое наводнение в регионе. Две недели назад мощные ливни обрушились на юг Италии, разрушив многочисленные объекты инфраструктуры. Местные фермеры заявили о том, что полностью потеряли урожай цитрусовых и овощей.
Ну а в Венеции самым нужным предметом остаются резиновые сапоги: почти 75% исторической части города, в том числе всемирно известная площадь Святого Марка, по-прежнему находится под водой.