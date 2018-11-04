Ещё 12 человек стали жертвами непогоды в Италии из-за непогоды. Они погибли в результате наводнения на Сицилии, почти все — из одной семьи. Среди них были дети — передаёт «Франс-Пресс». По данным агентства EFE, двое представителей этой же семьи спаслись, поскольку незадолго до прихода воды вышли на прогулку. Ещё один человек в провинции Палермо погиб по пути на работу: его автомобиль унесло течением, пассажира ищут. Есть погибшие в соседней провинции Агридженто.
Новые жертвы непогоды в Италии
Сейчас воспроизводится:
Новые жертвы непогоды в Италии
Общее число жертв непогоды в Италии за прошедшие дни, таким образом, превысило 30 человек. Паводки и оползни стали следствием проливных дождей, которые размывают автотрассы и железные дороги. Есть погибшие в результате ударов молний.
Из-за сильных порывов ветра повалено много деревьев, власти говорят о тяжёлых последствиях стихии для экологии. Десятки тысяч людей остались без света. Ущерб от непогоды оценивают более чем в миллиард евро.