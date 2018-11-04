Иранцы вышли на антиамериканские демонстрации

4 ноября 1979 г. иранские студенты, одна из главных движущих сил исламской революции, ворвались в американское посольство. Они обвиняли дипломатическую миссию в активной поддержке режима свергнутого шаха Мохаммеда Резы Пехлеви. Дипломаты были взяты в заложники и освобождены только 444 дня спустя, в начале 1981 г. Захват посольства и заложников был для сторонников революции символической победой над американским империализмом, но он навсегда испортил отношения между новым режимом и США.