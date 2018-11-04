Реклама для расистов в "Фейсбуке"

Интернет-издание "Интерсепт", специализирующееся на журналистских расследованиях, обнаружило возможность публиковать в "Фейсбуке" рекламные сообщения, предназначенные для специфической аудитории сторонников идеологии превосходства белой расы. "Фейсбук" предлагал потенциальным рекламодателям в качестве платной услуги группу, состоящую из 168 тысяч зарегистрированных пользователей, верящих в теорию заговора, цель которого - уничтожение белой расы.

В ответ на запрос со стороны журналистов "Интерсепта" в компании признали услугу по таргетированию этой группы ошибкой и удалили её из своего списка предлагаемых услуг.