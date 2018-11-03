Улицы Сан-Паулу заполонили зомби

Улицы Сан-Паулу в минувшую пятницу заполонила "нечисть": в самом густонаселенном городе Бразилии состоялся зомби-парад. Как повелось с 2001 года, когда в Калифорнии родилась эта замечательная традиция, сотни "зомби" в ужасающем гриме и кровавых одеждах шатались по улицам Сан-Паулу, пугая зевак. В Бразилии зомби-парад приурочен к Дню мертвых. Считается, что в этот день души умерших приходят в мир людей, поэтому следует веселиться. Некоторые участники парада демонстрировали чудеса фантазии, особо уважается здесь реалистичность и детальность образа. Впервые Сан-Паулу отпраздновал парад "ходячих мертвецов" в 2007 году, и с тех пор в город приезжает все больше туристов, чтобы полюбоваться на бразильскую специфику, отличительной чертой которой является прекрасная организация парада.