В США подходит к концу избирательная кампания перед промежуточными выборами в Конгресс. Президент Дональд Трамп, который агитирует за республиканскую партию, и бывший глава государства, демократ Барак Обама продолжили заочную полемику по вопросам от здравоохранения до миграционного кризиса. Трамп был вынужден, в частности, ответить на критику его решения усилить военное присутствие на границе с Мексикой в ожидании каравана мигрантов из Центральной Америки: «Я не говорил стрелять. Не говорил. Но как они поступают с нами! Они попадут за решетку — надолго».
Последний уикенд перед выборами
Последний уикенд перед выборами
Трамп и Обама выступали во Флориде, где одновременно с парламентариями будут выбирать губернатора штата. Выступление Обамы пытался сорвать один из зрителей, что спровоцировало очередной выпад бывшего президента против сторонников Трампа: «Почему эти ребята, выиграв выборы, всё время такие раздражённые? Это любопытный вопрос. Когда я, например, стал президентом, по крайней мере, мне самому было очень даже неплохо».
Тем временем, Твиттер объявил о продолжении борьбы с попытками повлиять на выборы в социальных сетях. Администрация сервиса сообщила, что удалила около десяти тысяч учётных записей за призывы бойкотировать голосование.
Промежуточные выборы в Конгресс США назначены на 6 октября. По итогам голосования должен быть обновлён состав палаты представителей и должны быть назначены 35 сенаторов. Политологи отмечают, что у демократов есть шанс перехватить большинство как минимум в верхней палате.