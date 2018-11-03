В Нью-Йорке завершаются приготовления к ежегодному марафону. В этом году США на нем представляет внушительная делегация женщин: Шалан Флэнаган, ставшая победительницей в прошлом году, и победительница Бостонского марафона в этом году Дез Линден.
"Звезды" нью-йоркского марафона
"Звезды" нью-йоркского марафона
Среди участников-мужчин внимание приковано 43-летнему Бернарду Лагату: двукратный победителем чемпионата мира на дистанции 3000 метров и серебряный призер Олимпиады в Афинах на дистанции 1500 метров, он дебютирует в Нью-Йорке. Еще один фаворит - Абди Абдирахман, занявший третье место в 2016-м.
Среди десятков тысяч человек, которые в воскресенье готовятся выйти на старт, Джулия Креффилд. Бегать 40-летняя блондинка начала в 2010-м. Говорит, что никогда не забудет странное ощущение после первой гонки: когда она добралась до финиша, там никого не осталось, все ушли домой.
"Я готовилась ко второму марафону, и врач сказал: вы слишком много весите, чтобы бегать. К врачу я пришла потому, что повредила спину, это не было связано с бегом...Через две недели я пробежала Брайтонский марафон, чтобы доказать, что могу", - рассказала Джулия.
85-летняя Жинетт Бедар не мыслит свою жизнь без бега. Для этой француженки, живущей в Нью-Йорке, воскресный марафон станет шестнадцатым.
"Мое расписание на каждый день: трехчасовая пробежка, полчаса йоги. Только потом я чувствую себя довольной, счастливой и удовлетворенной!"
Стены ее кабинета увешаны трофеями, добытыми за долгую карьеру в любительском спорте. Цель Жинетт в воскресенье - побить личный рекорд в 3 часа 46 минут, установленный в 2005 году в возрасте 72 лет.
Ежегодный нью-йоркский марафон - один из крупнейших в мире. Наряду с Бостонским и Чикагским, а также Лондонским и Берлинским, входит в серию World Marathon Majors. Впервые он состоялся в 1970 году и с тех пор проводится в первое воскресенье ноября.